Коронавірус в Україні: похорон померлого медпрацівника викликав скандал

Коронавірус в Україні діагностували вже у 942 людей, 23 з них - померли. На похороні однієї з жертв COVID-19, 67-річної медсестри з міста Олешки Херсонської області, були понад сто осіб, які за традицією цілували покійну в лоб. Причому багато з них - медпрацівники.

На це звернув увагу радник голови обласної державної адміністрації Богдан Ковальов. Він назвав у Facebook це "прикладом тупості і безвідповідальності людей".

Зазначимо, що позитивний тест на коронавірус прийшов вже після смерті медпрацівника. Але це не може служити виправданням такої безпечності.

За словами Ковальова, медсестра продовжувала працювати, попри те, що погано себе почувала. Після чого злягла з пневмонією і незабаром померла.

"Померла медсестра, була шанованою людиною, і на похорони прийшло більше ста осіб, прийшло багато колег медпрацівників, ну і як прийнято під час прощання, люди цілували покійну в лоб", - написав Ковальов.

А головний лікар лікарні, де працювала медсестра, була присутня на сесії райради, де контактувала з районними депутатами і чиновниками. Зараз лікар знаходиться на ізоляції і чекає результатів тесту, бо у неї проявилися підозрілі симптоми.

Похорон померлої від коронавіруса медсестри під Херсоном викликав скандал (скрін: facebook.com/cobritob)

Раніше ми писали, що у Полтавській області головна медсестра лікарні покінчила життя самогубством. Родичі жінки впевнені, що вона скоїла суїцид, тому що її медзаклад вибрали для лікування хворих на коронавірус.