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Коронавірус в Україні: як відрізнити СOVID-19 від інших хвороб

STYLERКоронавірус    25.03.2020 - 15:41
Коронавірус в Україні: як відрізнити СOVID-19 від інших хвороб
Коронавірус в Україні (фото: freepik)

Коронавірус має відмінність від інших хвороб

Коронавірус в Україні зафіксовано в 113 осіб. При цьому найбільше заражених у Чернівецькій області та Києві. У всьому світі СOVID-19 підхопили понад 435 тисяч осіб. Коронавірус дуже підступний оскільки його симптоми можна легко сплутати з іншими хворобами, включаючи алергію.

Якщо ви зустрінете людину, яка чхає, то не варто відразу лякатися через зараження коронавирусной інфекцією, оскільки це не є основними симптомами COVID-19.

Основні симптоми коронавіруса

Температура і сухий кашель. Серед інших симптомів також може бути втома, біль у тілі, проблеми з шлунково-кишковим трактом.

Варто зазначити, що у алергіків здоров'я погіршується під час приходу весни. При алергії часто може бути нежить і закладений ніс. При цьому у заражених коронавірусом цей симптом зустрічається лише у 4,8% осіб.

Висока температура спостерігалася у 87,9% заражених COVID-19, сухий кашель - у 67,7%, втома - 38,1%.

Частковий збіг між симптомами коронавіруса і симптомами інших хвороб частково є причиною необхідності проведення широкого тестування. Крім того, у людей одночасно може бути COVID-19 і, наприклад, алергія.

Симптоми COVID-19 порівняно з симптомами простуди, грипу і алергії

Коронавірус в Україні: як відрізнити СOVID-19 від інших хвороб

Інфографіка (tsn.ua)

Нагадаємо, що у ВООЗ розвінчали популярні міфи про коронавирус.

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