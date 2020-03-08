В Одесі через коронавирус скасували обіди для малозабезпечених

Українців також попередили про запобіжні заходи
Коронавірус в Україні змушує людей панікувати і вдаватися до незапланованих дій. Так, з 9 березня закривається проект "Добрий обід" і тепер безкоштовні обіди для малозабезпечених, самотніх людей похилого віку та інших вразливих категорій - недоступні. Про це інформує волонтер Катерина Ножевнікова в соціальній мережі Facebook.
"З понеділка "Добрий обід" закриває свої двері на два тижні. Ситуація з грипом у місті погіршилася, а ситуацію з новим вірусом "К" прогнозувати не можемо, втім, як і весь світ", - зазначено в повідомленні.
Також Ножевнікова додала: "Коли введуть обмеження на масові заходи, введуть карантин в школах, садках - поставтеся до цього серйозно! Не потрібно під час карантину" ходити в кіно", як у нас люблять робити".
Українців попереджають, щоб уникнути неприємностей і не захворіти, необхідно:
Нагадаємо, що Комаровський побував у Нових Санжарах, розкритикував владу і розповів, що потрібно знати про коронавирус.
Також ми писали, що за поширення коронавіруса почнуть суворо карати. За грубе порушення карантину і приховування симптомів зараження буде встановлена кримінальна відповідальність.