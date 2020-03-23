Коронавірус в Україні: що необхідно знати людям з астмою

Коронавірус в Україні (фото: колаж РБК-Україна)

Коронавірус в Україні особливо небезпечний для літніх людей і людей з хронічними захворюваннями

Коронавірус в Україні зафіксований вже у 73 осіб, при цьому більша половина з них - у столиці. За даними американських експертів, у людей з астмою більш високий ризик захворіти COVID-19. Коронавірус може викликати не тільки напад астми, але і пневмонії.

В даний момент немає ліків і вакцин від COVID-19. Отож, найкращий спосіб запобігти захворюванню – це уникати зараження. Залишайтеся вдома як можна довше. Таким чином ви мінімізуєте можливість зараження.

Дотримуйтеся точної інструкції прийому ліків від астми. Проконсультуйтеся зі своїм лікуючим лікарем, фармацевтом з екстреної доставки ліків, що відпускаються за рецептом, наприклад, інгаляторів. Переконайтеся, що у вас є достатній запас ліків та необхоимого обладнання.

Кожен день чистіть і дезінфікуйте поверхні, до яких ви торкаєтеся. Мова йде про столи, дверні ручки, вимикачі світла і т. д. При цьому необхідно уникати дезінфікуючих засобів, які можуть викликати напад астми.

Збільшення випадків зараження коронавірусом може викликати у людини тривогу і стрес. При цьому необхідно пам'ятати, що сильні емоції можуть спровокувати напад астми. Тому потрібно вжити заходів, щоб цього уникнути.

Необхідно триматися подалі від людей, у яких спостерігаються симптоми ГРВІ.

Потрібно часто мити руки з милом. При цьому робити це необхідно 20-40 секунд. Якщо немає можливості часто мити руки, можна використовувати для дезінфекції спеціальний засіб. Але вміст спирту в ньому має становити не менше 60%.

Якщо ви живете з людиною, яка захворіла, то вона повинна ізолюватися від інших жителів.

Уникайте спільного використання таких предметів як посуд, рушники і т. д.

Якщо у вас виникли перші симптоми застуди, терміново зверніться до лікаря.

Ми також писали про те, що з'явилося відео як коронавірус передається без контакту людей. У цьому відео добре видно, як через одну людину можуть заразитися тисячі інших людей.