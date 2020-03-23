Коронавірус в Україні: що необхідно знати людям з астмою

Коронавірус в Україні особливо небезпечний для літніх людей і людей з хронічними захворюваннями
Коронавірус в Україні зафіксований вже у 73 осіб, при цьому більша половина з них - у столиці. За даними американських експертів, у людей з астмою більш високий ризик захворіти COVID-19. Коронавірус може викликати не тільки напад астми, але і пневмонії.
В даний момент немає ліків і вакцин від COVID-19. Отож, найкращий спосіб запобігти захворюванню – це уникати зараження. Залишайтеся вдома як можна довше. Таким чином ви мінімізуєте можливість зараження.
Дотримуйтеся точної інструкції прийому ліків від астми. Проконсультуйтеся зі своїм лікуючим лікарем, фармацевтом з екстреної доставки ліків, що відпускаються за рецептом, наприклад, інгаляторів. Переконайтеся, що у вас є достатній запас ліків та необхоимого обладнання.
Кожен день чистіть і дезінфікуйте поверхні, до яких ви торкаєтеся. Мова йде про столи, дверні ручки, вимикачі світла і т. д. При цьому необхідно уникати дезінфікуючих засобів, які можуть викликати напад астми.
Збільшення випадків зараження коронавірусом може викликати у людини тривогу і стрес. При цьому необхідно пам'ятати, що сильні емоції можуть спровокувати напад астми. Тому потрібно вжити заходів, щоб цього уникнути.
Ми також писали про те, що з'явилося відео як коронавірус передається без контакту людей. У цьому відео добре видно, як через одну людину можуть заразитися тисячі інших людей.