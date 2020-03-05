Коронавірус в Україні: на міжнародному напівмарафоні ввели суперечливі правила

Виявлення коронавіруса в Україні призвело до того, що київський 10-й міжнародний напівмарафон, запланований на 4-5 квітня, в цьому році пройде за новими правилами. За даними організаторів, у зв'язку з розповсюдженням вірусу, довелося змінити правила заходи.

Організатори повідомили про чотири головні зміни в регламенті заходу. Офіційну заяву опубліковано на сторінці Kyiv Half Marathon в Facebook.

Серед головних змін, які, на думку організаторів, зможуть забезпечити учасникам напівмарафону та волонтерам безпеку:

До участі у старті не будуть допущені іноземні спортсмени, в тому числі й елітні атлети.

Всі волонтери та оргкомітет під час заходу будуть забезпечені одноразовими рукавичками й масками.

Час перебування учасників у стартових коридорах обмежать до 15 хвилин (згідно з рекомендаціями ВООЗ). Кожна хвиля учасників буде заходити в стартовий коридор окремо.

Медалі на фініші будуть вручати в руки, а не одягати на шию спортсмена.

"В Run Ukraine створений оперативний штаб, який постійно моніторить стан захворюваності й буде реагувати на зміну епідемічної ситуації в Україні", - йдеться в офіційній заяві.

Скріншот (facebook.com/Kyiv Half Marathom)

Разом з тим, у МОЗ допускають введення обмежувальних заходів найближчим часом через коронавірус. Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив, що згідно з рекомендацією Кабміну в області вводять обмеження заходів з великим скупченням людей. А мер Чернівців Олексій Каспрук повідомив, що місто розглядає питання про введення карантину згідно з рекомендацією МОЗ.