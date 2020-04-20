ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус в Україні: медики назвали, хто найчастіше вмирає від COVID-19

STYLERКоронавірус    20.04.2020 - 21:46
Коронавірус в Україні: медики назвали, хто найчастіше вмирає від COVID-19
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

У МОЗ озвучили сумну статистику щодо летальних випадків від COVID-19

Коронавірус в Україні був зареєстрований у 5710 людей. З початку епідемії в країні загинуло вже понад 150 осіб. В першу чергу, за словами медиків, у групі ризику знаходяться люди з хронічними захворюваннями.

Як розповіла заступник охорони здоров'я Ірина Микичак, COVID-19 може призвести до летального результату не тільки у літніх людей. За статистикою, від вірусу загинули люди, у яких були супутні захворювання.

"Насправді, вірус дуже змінюється, він дуже вірулентний. Статистика сьогодні в Україні така, що у нас хворіють не тільки люди похилого віку, як це було на перших порах, зокрема в Італії", - сказала заступник міністра в ефірі ТСН.

Вона додала, що в Україні 70% загиблих від коронавірусу – це люди з хронічними захворюваннями, зокрема з захворюваннями серцево-судинної системи.

"Близько 25% мали також цукровий діабет. Близько 22% мали хронічні захворювання легенів. А загалом десь близько 27-29% пацієнтів, яких, на жаль, ми втратили, мали хронічні захворювання. Тобто ми чітко відстежуємо, що люди, які мають важкі хронічні захворювання, вони знаходяться в набагато більшій зоні ризику", - зазначила Микичак.

В Україні серед хворих коронавірусом 80% – це люди старші 50 років. Однак за статистикою захворюваності є багато молодих людей і понад 300 випадків – це діти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Вінниці дворічна дитина з COVID-19 перенесла клінічну смерть і вижила.

Коронавірус в легкій формі: медики назвали найкраще лікування Коронавірус і імунітет: лікар пояснила, як реагує організм на COVID-19
Новини України COVID-19Коронавірус
Lite
On Top