Коронавірус в Україні: курці знову потрапили в зону ризику

Коронавірус в Україні заразив уже понад 70 осіб і за даними ВООЗ, в зоні ризику опинилися люди з серцево-судинними захворюваннями та респіраторними захворюваннями, в тому числі й ті, які викликані хронічним курінням. Як зазначають у Центрі Громадського здоров'я МОЗ України, у цих груп високий ризик розвитку тяжких симптомів COVID-2019.

Як наголошується в новому дослідженні китайських вчених, в якому проаналізували 55 924 випадки зараження коронавірусом, найвищий показник смертності в таких груп:

Пацієнти з серцево-судинними захворюваннями.

Пацієнти з діабетом.

Пацієнти з гіпертонією.

Пацієнти з хронічними респіраторними захворюваннями.

Пацієнти з онкологією.

Куріння, на думку вчених, є чинником ризику для будь-якої інфекції нижніх дихальних шляхів, а вірус COVID-2019 вражає у пацієнтів всю дихальну систему і викликає легке і важке ураження дихальних шляхів.

Даних, які підтверджували, що курці частіше хворіють на коронавірус, на цей момент немає. Проте вчені відзначають той факт, що є взаємозв'язок між серцево-судинними захворюваннями та курінням.

Слабка серцево-судинна система дуже часто буває в тих, у яких в анамнезі є хронічне куріння. Це може зробити пацієнтів-курців більш сприйнятливими до важких форм коронавірусу і збільшити ризик летального результату.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що варто знати про коронавірус пацієнтам з хронічною астмою.