Коронавірус в Україні: куди звертатися, якщо немає сімейного лікаря

Коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Діагностувати коронавірус в Україні можна після звернення до сімейного лікаря

Процедура діагностики коронавірусу в Україні передбачає звернення при підозрі на COVID-19 до сімейного лікаря. Але в разі, якщо декларація підписана була, МОЗ пропонує інші шляхи перевіритися на смертельно небезпечний вірус. Інструкція була опублікована на офіційній сторінці протидії поширенню коронавірусу в Україні в Instagram.

Як повідомляється, всього є три варіанти звернутися за допомогою медиків при підозрі на коронавірус:

Зателефонувати на "гарячу лінію" НСЗУ за номером 1677, де вам порадять, що робити.

Зателефонувати на загальнонаціональні "гарячі лінії": урядова - 1545, МЗС - 044-238-16-57, МОЗ - 0-800-505-201, ЦГЗ МОЗ - 0-800-505-840.

Також у кожній області є свої "гарячі лінії".

Як перевіритися на коронавірус без декларації з сімейним лікарем (фото: instagram.com/coronainfoua)

Варто зазначити, що при наявності договору з сімейним лікарем, звертатися за допомогою при підозрі на коронавірус варто саме до нього. Медики відзначають, що знання історії хвороби та особливостей організму пацієнта може якісно вплинути на точність діагностики.

Нагадаємо, що Українське виробництво щодня буде випускати до 7 тис. ПЛР-тестів на коронавірус.

Раніше в Італії від коронавірусу померли понад 70 лікарів.