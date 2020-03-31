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Коронавірус в Україні косить молодих: медики назвали причину

STYLERКоронавірус    31.03.2020 - 17:04
Коронавірус в Україні косить молодих: медики назвали причину
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Епідеміолог пояснила, чому в Україні коронавірусом хворіє так багато молодих жителів

Коронавірус в Україні був підтверджений лабораторно у 549 осіб, з яких 13 пацієнтів померли. Більшість хворих – це люди середнього та молодого віку, і деякі з них хворобу переносять важко. За даними статистики, коронавірусом в Україні хворіють жителі у віці від 20 до 50 років.

Як пояснила завідувачка лабораторії грипу Інституту епідеміології Алла Мироненко, саме ця вікова група найбільше подорожувала країнами зі спалахами COVID-2019, а також була на заробітках за кордоном. У коментарі для видання OBOZREVATEL Мироненко зазначила, що COVID-2019 в Україну привезли самі українці.

"За кордоном збудник вірусу занесли китайські туристи, первинно заражаючи місцеве населення. Процес було складно контролювати, а карантинні заходи були введені запізно. Ми ввели карантин вчасно, але COVID-19 в Україну привезли в основному ті, хто подорожував або ті, хто повернувся з заробітків", - пояснила епідеміолог.

Вона повідомила, що її прогнози щодо зростання захворюваності не дуже позитивні, оскільки в Україну в'їхало дуже багато українців з інших країн.

"Тим більше, ми нічого не робили з тими тисячами людей, які в'їхали в Україну останнім часом. З них взяли особисте зобов'язання сидіти вдома, але хто це буде перевіряти? Тому прогноз на найближчий час у мене не дуже", - резюмувала Мироненко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики дали невтішний прогноз про коронавірус в Україні.

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