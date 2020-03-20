Коронавірус в Україні: кому можна не носити маски

Медичні маски не захищають здорових людей від інфекції (фото: РБК-Україна)

Лікар розповів, кому з українців можна не надягати маски

Коронавірусом в Україні заразилися вже 26 осіб. Троє з випадків закінчилися летальним результатом. Українці не перестають цікавитися питанням, як захиститися від COVID-19 і чи захищають медичні маски від інфекції.

Сімейний лікар Віта Олещенко прокоментувала карантин в Україні, і вкотре наголосила, що здорову людину маска не врятує від коронавіруса, її повинна надягати тільки хвора людина. Не варто сподіватися, що такий "захист" врятує від інфекції здорову людину.

"Коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом. Крапля повинна впасти вам на дихальні шляхи - в ніс або рот. Хтось повинен на вас чхнути або кашлянути, і заразить вас. Якщо ж людина, яка кашляє і чхає, носить маску, то він кашляє в неї, такі крапельки зупиняються і не потрапляють на дихальні шляхи інших здорових людей", - розповіла Олещенко "Обозревателю".

Якщо ви не хворі, маску можна не надягати. Варто пам'ятати, що на різних поверхнях - столах, поручнях, стільцях - вірус може зберігатися і не гинути близько п'яти діб.

"Треба розуміти, що руки треба мити з милом. Не обов'язково скуповувати ті антисептики по тисячі гривень, які залишилися в "аптеці низьких цін". Треба мити ніс, тому що у нас там волосинки ростуть, які зупиняють віруси, пил і бактерії на рівні слизової оболонки передньої камери носа. Якщо все це робити, можна захиститися", - сказала лікар.