Коронавірус в Україні: яких пацієнтів лікуватимуть безкоштовно від COVID-19

Коронавірус в Україні був зафіксований у 1319 осіб, з яких 38 пацієнтів померли, а 28 осіб – одужали. Станом на 6 квітня, 267 випадків коронавірусу зафіксовано в Києві, понад 200 – у Чернівецькій області. Частина пацієнтів проходить лікування в лікарнях.

Як повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, безкоштовно від коронавірусу будуть лікувати тільки тих пацієнтів, які знаходяться в середньому і важкому стані. Про це він розповів в ефірі передачі "Сніданок з 1+1".

Глава МОЗ відповів на запитання телеглядача про те, як забезпечуються ліками хворі з COVID-19, які знаходяться на лікуванні в стаціонарі, і як забезпечують тих, хто лікується амбулаторно.

"На сьогодні питання лікування, особливо середньої тяжкості та тяжких хворих – це те, що повинна виконувати держава. І ми зараз в терміновому порядку переглядаємо це. Переглядаємо пакети медичних послуг, медичних гарантій для того, щоб там був виділений COVID-19, що ми могли його лікувати", - пояснив Максим Степанов.

Також телеглядачі поцікавилися, чому не лікують українців від коронавірусу безкоштовно, тим більше, що багато хто зараз залишився без роботи.

"Ми перш за все повинні говорити про лікування середньої тяжкості та тяжких хворих. Там, де використовуються, зокрема, досить дорогі лікарські засоби. Держава буде брати це на себе", - додав глава МОЗ.

Максим Степанов розповів, кого будуть лікувати від коронавірусу безкоштовно

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що хворий коронавірусом українець розповів про симптоми та перебіг хвороби.