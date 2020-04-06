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Коронавірус в Україні: які захворювання найбільш небезпечні при COVID-19

STYLERКоронавірус    06.04.2020 - 22:32
Коронавірус в Україні: які захворювання найбільш небезпечні при COVID-19
Найнебезпечніші хронічні хвороби при коронавірусі (Колаж РБК-УВкраина)

Медики з'ясували, які захворювання найнебезпечніші в поєднанні з коронавірусом

Коронавірус в Україні був лабораторно підтверджений у 1319 пацієнтів, з яких 28 осіб вже пішли на поправку, а 38 людей, на жаль, померли. За даними статистики, найчастіше COVID-19 в Україні хворіють люди у віці від 30 до 69 років. Медики зазначають, що найважче переносять хворобу ті пацієнти, у яких є супутні захворювання.

В Італії був складений список найбільш небезпечних захворювань, які у поєднанні з коронавірусом, призвели до смерті пацієнтів. Список опублікували на сайті інституту охорони здоров'я Італії.

Медики проаналізували характеристики майже 7 тисяч пацієнтів, які загинули під час пандемії COVID-19 і прийшли до висновку, що найчастіше помирають хворі з гіпертонією.

Високий артеріальний тиск – 73%

Цукровий діабет – 31,3%

Ішемічна хвороба серця – 27,8%

Миготлива аритмія – 23,7%

Хронічна ниркова недостатність – 22%

Онкологія, активна впродовж останніх 5 років – 17,3%

Серцева недостатність – 17,1%

Інсульт – 11,3%

Деменція – 14,5%

Хронічна обструктивна хвороба легень - 16,7%

Хронічні хвороби печінки – 4,1%

Як зазначили медики, при наявності супутнього захворювання, смертність підвищується на 21,3%, при наявності двох – 25,9%, при наявності трьох і більше – вище 50,7%

Нагадаємо, раніше ми писали про те, український лікар зробила тривожний прогноз про коронавірус в Україні та повідомила, що перехворіє близько 80% населення.

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