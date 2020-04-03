Коронавірус в Україні: які найбільш ефективні маски

В мережі опублікували рейтинг масок (фото: РБК-Україна)

Медики розповіли, які маски найкраще захищають від коронавіруса

Коронавірус в Україні інфікував 942 людини, 23 з них померли від ускладнень інфекції. В країні ввели жорсткий карантин і повсюдний масковий режим, також Кабмін заборонив українцям виходити на вулиці більше двох осіб разом. Під забороною також походи в магазин чи аптеку без маски. Медики розповіли, яка з масок найефективніша і проотивостоит Covid-19.

Сама робоча модель, яка дасть 95% захисту від коронавіруса - це масак N95. Пил і бактерії в ній також не страшні.

Хірургічна маска дає 95% захисту від COVID-19 і 80% захисту від пилу і бактерій.

Маски з тканини або губки абсолютно марні і не забезпечують недежной захисту.

до Речі, носіння дизайнерської або саморобної маски не гарантує захист від зараження коронавірусом, заявив 3 квітня офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тарік Язаревич, коментуючи масове поширення саморобних масок і масок від дизайнерів.

Як ми раніше писали, головний санлікар України пояснив, чому маска краще, ніж респіратор.