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Коронавірус в Україні: експерт розповів, чи потрібно дезінфікувати продукти

STYLERКоронавірус    04.04.2020 - 14:31
Коронавірус в Україні: експерт розповів, чи потрібно дезінфікувати продукти
Як правильно дезінфікувати продукти з супермаркету (Колаж РБК-Україна)

Вчений розповів, як правильно обробляти продукти під час епідемії коронавірусу

Коронавірус продовжує поширюватися по Україні та світу, і медики закликають дотримуватися правил гігієни, дезінфікувати руки, поверхні, обробляти одяг і покупки, а також носити маски для того, щоб мінімізувати ймовірність зараження. Однак наукового підтвердження про те, що COVID-2019 може передаватися за допомогою речей немає.

Найбільший ризик зараження виникає у людей під час відвідування великого скупчення людей і в умовах карантину – це продуктові супермаркети. Як розповів мікробіолог і експерт з харчової безпеки Дональд Шаффнер у статті на Science Alert, шопінг є для людей джерелом зараження.

Він зазначив, що дезінфікувати пакети та мити продукти з милом не обов'язково. Якщо є сумніви про чистоту упаковування, то варто ретельно помити або обробити антисептиком руки, перш ніж брати їх в руки. І цього правила варто дотримуватися не тільки в умовах пандемії.

Мити овочі та фрукти з милом Шаффнер не рекомендує, оскільки воно не призначене для їжі й при попаданні в організм може викликати у людини неприємну реакцію: нудоту, блювання або діарею. Свіжі овочі та фрукти після покупки достатньо помити в холодній проточній воді.

Під час походу в супермаркет варто використовувати багаторазові сумки, тому, що звичайні пакети можуть збирати на собі різні патогени, в тому числі й віруси. Однак найбільша загроза в магазинах, за словами експерта, це інші люди, які можуть бути хворі COVID-2019.

Сумки та пакети після відвідування супермаркетів варто випрати, а найважливіше – мити руки після приходу додому, а також після того, як всі куплені продукти будуть розпаковані та розкладені.

В супермаркетах варто користуватися антисептиками, які встановлені тепер на кожному кроці. На всяк випадок, в кишені можна також з собою носити антисептик і користуватися ним в магазині.

Перед походом до супермаркету потрібно скласти список закупівель і по можливості, скоротити час у магазині до мінімуму.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як знизити ризик зараження коронавірусом в супермаркеті.

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