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Коронавірус в Україні: діти можуть бути суперпереносниками хвороби

STYLERКоронавірус    25.03.2020 - 14:09
Коронавірус в Україні: діти можуть бути суперпереносниками хвороби
Діти можуть бути суперпереносниками коронавіруса (Колаж РБК-Україна)

Вірусолог розповіла, чому діти можуть бути переносниками коронавіруса

Коронавірус в Україні продовжує заражати людей і за станом на 15 березня, в країні вже 113 підтверджених випадків в різних областях, з яких – 4 летальних випадки. В Україні запровадили режим надзвичайної ситуації, і продовжили карантин до 24 квітня.

Коронавірус може протікати безсимптомно або мати слабо виражені симптоми інтоксикації. У групі ризику опинилися літні люди та люди з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, діабет, онкологією.

Однак найнебезпечніше, це те, що діти можуть хворіти на вірус COVID-2019 в легкій формі та без серйозних симптомів і при цьому бути переносниками хвороби. Про це повідомила відомий український вірусолог Алла Мироненко в інтерв'ю для видання "Новий час".

"Для цього вірусу, за даними китайських колег, суперносіями є діти. Вони можуть бути інфіковані, але не мати клінічних проявів хвороби. Саме тому так важливо сьогодні критично скоротити спілкування дітей з дідусями та бабусями. Що стосується дорослих людей, то, як правило, у них інфекція майже завжди проявляється тими чи іншими симптомами", - пояснила Мироненко.

Вона зазначила, що оскільки на цей момент ні вакцини, ні ліків проти COVID-2019, то найшвидший шлях перемогти вірус – це перехворіти тим, хто не входить в групу ризику.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ВООЗ розвінчали найпопулярніші міфи про коронавірус.

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