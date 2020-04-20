ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус в Україні у дітей: малюк у Вінниці пережив клінічну смерть

STYLERКоронавірус    20.04.2020 - 16:49
Коронавірус в Україні у дітей: малюк у Вінниці пережив клінічну смерть
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

У Вінницькій області медики врятували дворічну дитину з COVID-19

Коронавірус в Україні станом на 20 квітня був діагностований у 5710 людини. За даними МОЗ, з початку епідемії загинули 151 людина, одужали – 359 пацієнтів. Кількість хворих коронавірусом дітей в Україні на цей момент перевалила за 300 пацієнтів.

Найважчий випадок COVID-19 у дитини був зафіксований у Вінницькій області. У дворічного малюка з Могилів-Подільського було дуже тяжкий стан. Він пережив клінічну смерть і після цього тиждень знаходився у відділенні реанімації на апараті штучної вентиляції легенів. Медики повідомили, що в лікарню дитина потрапила вже у вкрай важкому стані.

"Дитина протягом 20 хвилин був без свідомості. У неї була клінічна смерть. Проводилися реанімаційні заходи. Була штучна вентиляція легенів, було продовжено лікування. На десяту добу ми побачили покращення", - розповів анестезіолог обласної лікарні Вінниці Олег Хухлей.

На цей час дитина знаходиться в інфекційному відділенні та за словами медиків, стан дитини почав поліпшуватися, і вона пішла на поправку.

Як в Україні хворіють на коронавірус діти

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що врач-педіатр МОЗ Наталія Кундина розвінчала міф про те, що діти майже не хворіють на коронавірус або переносять його в легкій формі.

Вона пояснила, що діти можуть мати не такі симптоми хвороби, як дорослі та перебіг хвороби може істотно відрізнятися.

У Чернівцях помер 20-річний хлопець: підозрюють коронавірус В Україні очікують сильний спалах коронавіруса: названа дата
Новини України COVID-19Коронавірус
Lite
On Top