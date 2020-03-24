Коронавірус в Україні: що робити, якщо ви запідозрили у себе хворобу

Медики дали покрокову інструкцію для українців, які запідозрили у себе коронавірус
Коронавірус в Україні підчепили вже понад 90 людей, і в країні є нові підозри на зараження цією хворобою. Області починають вводити режим надзвичайного стану, а вся країна пішла на карантин. Багато хворих можуть переносити коронавірус безсимптомно або симптоми виражені досить слабо. Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що робити українцям, які запідозрили у себе коронавірус. Про це він розповів на брифінгу 24 березня.
Віктор Ляшко зазначив, що в першу чергу необхідно терміново зв'язатися зі своїм сімейним лікарем. Лікар допоможе підібрати правильне лікування і тактику ведення пацієнта з підозрою на коронавірус.
Рішення про особистий огляд, госпіталізацію – приймає лікуючий лікар. Самостійно їхати в лікарню не рекомендується, лише при гострій потребі.
"Радимо обмежитися спілкуванням тільки з лікарем. У всіх ургентних випадках, зокрема, при пневмонії, є чіткі алгоритми, як доставити людину в медустанову, яка здатна надати допомогу", - зазначив Ляшко.
Він додав, що займатися самолікуванням не варто і при симптомах не варто затягувати зі дзвінком до лікаря. Якщо немає заповненої декларації зі своїм лікуючим лікарем, то можна зателефонувати на телефони гарячої лінії МОЗ.
"Всі тести ми передамо лікарням і сімейним лікарям, які зможуть приїжджати до хворих з симптомами на коронавірус. Таким чином вони зможуть робити тести оперативно", - уточнив Кличко.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явилися рекомендації пацієнтам, у яких запідозрили зараження коронавірусом.