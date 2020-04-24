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Коронавірус в Україні: що робити, якщо вам відмовляють у госпіталізації

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Заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак розповіла, що робити, якщо у вас коронавірус

Коронавірус в Україні інфікував 7647 людину, 193 з них померли від ускладнень інфекції, 601 пацієнт вилікувався. На цей час у країні багато лікарень перепрофільовані та знаходяться в готовності до госпіталізації людей з COVID-19, надання медичної допомоги в них не зупиняли. Про це на брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

Медик повідомила, що перед тим, як йти в лікарню людині потрібно проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем.

"Тому ми рекомендуємо в обов'язковому порядку, перед тим як звернутися за госпіталізацією, проконсультуватися з сімейним лікарем. Якщо є гостра необхідність – то звертайтеся в службу екстреної медичної допомоги", - сказала Микичак.

Якщо вам відмовляють у госпіталізації - ви маєте право звернутися зі скаргою на гарячу лінію МОЗ.

"Вся організація потоків пацієнтів налагоджена, але, звичайно, можуть бути збої. Тому важливо налаштувати комунікацію з сімейним лікарем та органами охорони здоров'я", – зазначила заступник міністра.

Телефон гарячої лінії МОЗ 0800505201

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