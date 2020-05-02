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Коронавірус в Україні: чотири міфи, яким не варто вірити

STYLERКоронавірус    02.05.2020 - 14:41
Коронавірус в Україні: чотири міфи, яким не варто вірити
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Медики спростували чотири популярних міфи про коронавірус

Коронавірус в Україні продовжує свій наступ, і експерти прогнозують пік захворювання на травневі свята. Однак влада розглядає можливість пом'якшення карантину вже в середині травня.

Вчені продовжують вивчати нову коронавірусну інфекцію, щоб з'ясувати всі її особливості, як вона впливає на організм і як її можна перемогти. У соціальних мережах почали публікувати велику кількість фейків про COVID-19, і медики наполегливо просять перевіряти інформацію.

Ось найпоширеніші міфи, яким вірити не варто:

Інкубаційний період триває два тижні. Раніше вважалося, що коронавірус проявлявся через 5-14 днів після зараження. Проте вчені зафіксували безліч випадків, коли перші симптоми в інфікованих з'являлися навіть через 27 днів після зараження. За новими даними, людина може захворіти вже 2-3 дні після контакту з джерелом інфекції.

Носій коронавірусу має ознаки ГРВІ. Перші симптоми COVID-19 та ГРВІ дійсно схожі, але це є недостатнім критерієм для підозри, оскільки симптоми коронавірусу у кожної людини можуть бути індивідуальні. Крім того, носій інфекції може залишатися абсолютно здоровим або мати незначні симптоми хвороби. Особливо це стосується молодих людей.

Найчастіше хворіють люди старше 60 років. Заразитися коронавірусом може людина будь-якого віку. У молодих людей хвороба протікає в легкій формі, а ось люди старше 60 років зазвичай мають в анамнезі хронічні захворювання, які ведуть до більш важкого перебігу хвороби.

В теплу пору року коронавірус піде на спад. На жаль, фактор сезонності значення не має. Перший спалах відбувся в Китаї, де досить м'який клімат. На цей момент пандемія вирує в теплих країнах, де немає суворої зими. Прогнозувати тривалість епідемії складно.

Крім того, багато вчених сходяться на думці, що коронавірус залишиться з людством на більш довгий термін, ніж передбачалося раніше.

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