Коронавірус в Україні: у Чернівцях шукають всіх, хто контактував з хворим

Коронавірус Covid-2019 був виявлений в українця, який повернувся з Румунії. Відомо, що житель Чернівців прилетів в Румунію з Італії, де відпочивав разом зі своєю дружиною. Чернівецька обласна державна адміністрація перевіряє всі дані про пасажирів, які могли контактувати з зараженим українцем.

Як повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук на брифінгу, ведеться пошук осіб, які контактували із зараженим пацієнтом не тільки на території України, але і за її межами.

"Оскільки це перший випадок, попередньо підтверджений в Україні, це можливість відпрацювати повний алгоритм дій. Ми не зупиняємося виключно на українській території. Контактуємо також з румунськими колегами", - розповів Остапчук та зазначив, що на цей момент встановлюються пасажири суміжних місць в літаку, на якому летів заражений.

"Щоб попередити та звернути на це увагу. Також ми дізнаємося, це українці чи громадяни інших країн", - пояснив голова ОДА.

Варто відзначити, що перші симптоми у жителя Чернівців виявилися через тиждень після зараження коронавірусом і за словами пацієнта, вони разом з дружиною перебували на "самоізоляції".

Як відрізнити коронавірус від застуди

Швидкість. Коронавірус розвивається раптово. Немає такого відчуття, як при ГРВІ, що ви ось-ось захворієте. Можна відчувати себе цілком нормально, а потім самопочуття різко погіршується.

Температура. При коронавірусі температура тіла може досягати 39,5 градуса. Тоді як максимальна температура при застуді близько 38 градусів.

Сухий кашель. Один з головних симптомів. Кашель може бути несильним, але виснажливим і людині важко відкашлятися. Під час застуди кашель, як правило, вологий.

Також слід звертати увагу на задишку, тахікардію і біль в грудях і горлі.

Коронавірус COVID-2019 в Україні