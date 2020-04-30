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Коронавірус в Україні: на Буковині знову багато загиблих і інфікованих

STYLERКоронавірус    30.04.2020 - 09:01
Коронавірус в Україні: на Буковині знову багато загиблих і інфікованих
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Коронавірус забрав життя одразу трьох медиків у Чернівецькій області

Коронавірус в Україні діагностовано у 9866 людей. З початку пандемії одужали 1103 українці, а 250 загинули від ускладнень. Як повідомили в МОЗ, найкритичніша ситуація з медиками, загальна кількість інфікованих – 1976 осіб.

"Жахливі цифри кількості хворих лікарів. Вже понад 20% від загальної кількості хворих - лікарі. Це дуже тривожна ситуація. ВООЗ вважає тривожним рівень в 10%, а у нас в Україні вже понад 20%. Це не відновлюваний ресурс держави. Лікарі - це ті, хто рятує нас від пандемії", - прокоментувала ситуацію заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

Найскладніша ситуація зараз у Чернівецькій області. За останню добу там зареєстрували 82 нових випадки коронавірусу і померли три медичних працівників, у яких були супутні захворювання. Всього в області інфіковано 264 медики.

Як повідомив директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний, COVID-19 заразилися лікарі, медсестри, санітарки та інший персонал лікарень. Стан хворих різний – від легкої форми до середнього ступеня тяжкості. За результатами епідеміологічних розслідувань, більша частина випадків зараження серед медиків – під час надання медичної допомоги хворим.

З початку пандемії коронавірусу в Чернівецькій області було зареєстровано 1571 випадки зараження. 116 осіб одужали та вже виписані з лікарні, а 38 людей померли від супутніх захворювань.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що від коронавірусу загинув 18-річний хлопець.

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