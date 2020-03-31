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Коронавірус в Україні будуть лікувати по-новому: хто поїде в лікарню

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Пацієнтам з коронавірусом в Україні будуть надавати допомогу за спеціальним алгоритмом

Коронавірус в Україні будуть лікувати за оновленим алгоритмом. У чому відмінність від попередніх протоколів, і хто зобов'язаний буде поїхати в стаціонар інфекційної лікарні - в матеріалі Styler.

Так, згідно з новим протоколом лікування, опублікованому прес-службою МОЗ України, лікування в умовах стаціонару обов'язково будуть проходити:

  • хворі з підозрою (підтвердженим COVID-19) у важкому стані та стані середньої тяжкості;
  • ті, у кого є ознаки пневмонії або дихальної недостатності;
  • всі пацієнти з групи ризику розвитку ускладнень (незалежно від ступеня тяжкості).

До групи ризику належать люди з такими діагнозами:

  • тяжкий перебіг артеріальної гіпертензії,
  • декомпресований цукровий діабет,
  • імуносупресивні стани,
  • тяжка хронічна патологія дихальної і серцево-судинної систем,
  • важка алергічна хвороба,
  • цереброваскулярні захворювання в стадії декомпенсації,
  • онкологічні захворювання.

Після прибуття в медичний заклад буде проводитися сортування пацієнтів за тяжкістю захворювання, необхідністю починати заходи невідкладної медичної допомоги, наявність ТОРС (важкого гострого респіраторного синдрому).

Вагітних жінок з підозрою на коронавірус будуть госпіталізувати у спеціалізований стаціонар. Там терапія буде проводитися з урахуванням вагітності.

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