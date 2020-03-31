Коронавірус в Україні будуть лікувати по-новому: хто поїде в лікарню

Пацієнтам з коронавірусом в Україні будуть надавати допомогу за спеціальним алгоритмом
Коронавірус в Україні будуть лікувати за оновленим алгоритмом. У чому відмінність від попередніх протоколів, і хто зобов'язаний буде поїхати в стаціонар інфекційної лікарні - в матеріалі Styler.
Так, згідно з новим протоколом лікування, опублікованому прес-службою МОЗ України, лікування в умовах стаціонару обов'язково будуть проходити:
До групи ризику належать люди з такими діагнозами:
Після прибуття в медичний заклад буде проводитися сортування пацієнтів за тяжкістю захворювання, необхідністю починати заходи невідкладної медичної допомоги, наявність ТОРС (важкого гострого респіраторного синдрому).
Вагітних жінок з підозрою на коронавірус будуть госпіталізувати у спеціалізований стаціонар. Там терапія буде проводитися з урахуванням вагітності.
Раніше ми писали, що вчені назвали нові терміни закінчення пандемії коронавіруса у світі.