Коронавірус в Україні будуть лікувати по-новому: хто поїде в лікарню

Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Пацієнтам з коронавірусом в Україні будуть надавати допомогу за спеціальним алгоритмом

Коронавірус в Україні будуть лікувати за оновленим алгоритмом. У чому відмінність від попередніх протоколів, і хто зобов'язаний буде поїхати в стаціонар інфекційної лікарні - в матеріалі Styler.

Так, згідно з новим протоколом лікування, опублікованому прес-службою МОЗ України, лікування в умовах стаціонару обов'язково будуть проходити:

хворі з підозрою (підтвердженим COVID-19) у важкому стані та стані середньої тяжкості;

ті, у кого є ознаки пневмонії або дихальної недостатності;

всі пацієнти з групи ризику розвитку ускладнень (незалежно від ступеня тяжкості).

До групи ризику належать люди з такими діагнозами:

тяжкий перебіг артеріальної гіпертензії,

декомпресований цукровий діабет,

імуносупресивні стани,

тяжка хронічна патологія дихальної і серцево-судинної систем,

важка алергічна хвороба,

цереброваскулярні захворювання в стадії декомпенсації,

онкологічні захворювання.

Після прибуття в медичний заклад буде проводитися сортування пацієнтів за тяжкістю захворювання, необхідністю починати заходи невідкладної медичної допомоги, наявність ТОРС (важкого гострого респіраторного синдрому).

Вагітних жінок з підозрою на коронавірус будуть госпіталізувати у спеціалізований стаціонар. Там терапія буде проводитися з урахуванням вагітності.

Раніше ми писали, що вчені назвали нові терміни закінчення пандемії коронавіруса у світі.