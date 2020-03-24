Коронавірус в Україні: астролог назвала глобальні наслідки епідемії

Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Коронавірус в Україні може кардинально змінити життя кожного

Коронавірус в Україні продовжує поширюватись, а у світі вже близько 400 тисяч заражених COVID-19. Астролог Анжела Перл вважає, що пандемія коронавіруса може призвести до глобальних змін у всьому світі. Як будемо жити після коронавіруса - в матеріалі Styler.

За словами експерта, багато астрологів знали, що 2020-й рік буде неймовірно турбулентним, складним. Так, у цьому році відбудеться шість затемнень, що на два більше, ніж зазвичай. Таке буває вкрай рідко.

Перл передбачає, що після пандемії коронавіруса і фінансової кризи збанкрутують багато мільйонерів. Справа в тому, що те ж з'єднання планет, яке викликало коронавірус, називають і "аспектом мільйонерів".

У той же час, багато людей розбагатіють під час пандемії коронавіруса, пророкує Анжела Перл. Вона впевнено заявляє, що коронавірус закладе новий порядок життя на багато років вперед.

Крім того, астролог каже, що в кінці вересня може статися другий спалах коронавіруса і триватиме до кінця року.

Астролог порадила використовувати літній час, щоб зробити перепочинок і набратися сил для нових викликів.

Раніше з'явилося відео, як за допомогою простої дії кожен українець зможе боротися з поширенням епідемії коронавіруса.