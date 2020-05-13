Коронавірус загрожує всьому організму: медики виявили нову небезпеку

Коронавірус в Україні виявлений у понад 16 тисяч осіб. При цьому американські лікарі виявили, що COVID-19 здатний викликати синдром поліорганної недостатності, який з великою ймовірністю призводить до смерті людини, оскільки у неї відмовляють багато органів.

За словами доктора Скотта Бракенриджа з Медичного коледжу Університету Флориди, коронавірус у деяких пацієнтів викликає абсолютно різні реакції. При цьому вкрай небезпечний синдром поліорганної недостатності трапляється у 80% летальних випадків.

Лікарі також встановили, що COVID-19 може уражати слизову оболонку кровоносних судин, а це своєю чергою може стати причиною утворення тромбів, в тому числі й в легенях хворого. Про це повідомляє CNN.

Інформацію щодо тромбів також підтвердив лікар з Лос-Анджелеса Орен Фрідман. Він розповів, що в його практиці були випадки, коли в судинах інфікованих були згустки крові. Саме це може стати причиною ушкоджень органів людини, оскільки кожен орган нашого тіла живиться кровоносними судинами.

Нагадаємо, що вчені назвали причину високої смертності від коронавірусу. За їх словами, висока смертність серед інфікованих коронавірусом пов'язана з різними запальними процесами в організмі.