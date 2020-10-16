Коронавірус вдарив по серцю: деталі загибелі українського блогера Стужука

Відомий український блогер Дмитро Стужук помер від коронавірусу через 8 днів після зараження у Туреччині. Трагедія шокувала величезну кількість прихильників здорового способу життя та спорту, адже 35-річний чоловік запевняв мільйонну аудиторію в мережі, що вже йде на поправку.

Фітнес-блогер помер 16 жовтня в київській лікарні в реанімації. Напередодні у Дмитра зупинилося серце після прийняття ванни, і його госпіталізували. Лікарі констатували клінічну смерть, і врятувати його життя не вдалося.

Дружина Дмитра Софія Стужук, яка також веде фітнес-блоги та має понад 5 мільйонів підписників, розповіла в Instagram в stories деталі загибелі чоловіка, з яким перебувала у стадії розлучення.

Також вона опублікувала зворушливе відео з Дмитром та дітьми.

"Дмитро був величезною і вагомою частиною мого життя 6 років. Хоч би що там було і не дивлячись на те, що у нас не склалися стосунки, це батько моїх дітей і близька мені людина...

Дмитро і Софія Стужук з дітьми (фото: instagram.com/sofia_stuzhuk)

...Завтра буде рівно півроку як ми вже не разом. Багато пропрацювалося і забулося. Залишилися лише теплі спогади, троє прекрасних діток (Давид, Олівія та Лола, - Ред.) і дуже цінний досвід за плечима", - написала вона.

Відео: Софія Стужук висловилася про загибель чоловіка Дмитра від коронавірусу

При цьому популярній блогерці пригадали в мережі, як вона легковажно відгукувалася про COVID-19 і стверджувала, що небезпека вірусу "відверто перебільшена". Так, наприклад, ще в березні в Telegram Софія заявила, що коронавірус "не набагато страшніший за звичайний грип", і що "вірус їй не страшний".

За кілька годин до загибелі чоловіка Стужук в мереж уточнила, чи змінилася її позиція.

"Я хочу, щоб ви розуміли, що COVID - не небезпечне захворювання для тих, хто абсолютно здоровий, але у Дмитра були проблеми з серцево-судинною системою і пішло ускладнення на серце. Його серце не впорався, він вчора пережив клінічну смерть, йому запустили серце заново, але він досі, вже понад добу, не приходить до тями. Його стан зараз дуже важкий", - йдеться у публікації.

На жаль, 16 жовтня підприємець і фітнес-блогер Дмитро Стужук помер.

Він практично до останнього вів трансляції та в позитивній формі описував свій стан, як протікає хвороба. Дмитро в лікарні пролежав тільки день, а потім пішов додому на самоізоляцію, хоча лікарі наполягали на госпіталізації. Чоловік у своєму останньому пості в Instagram зазначив, що "вдома і стіни лікують".

Дмитро Стужук (фото: instagram.com/stuzhuk_dmitriy)

Але підірване тренуваннями серце на тлі ослаблення організму через коронавірус не витримало.

Софія Стужук у своїх блогах також часто виступала за "мінімалізацію" медичного втручання без необхідності. Зокрема, вона є противницею вакцинації та прихильницею домашніх пологів.

З Дмитром вона познайомилася в Києві, куди переїхала із Криму після анексії українського півострова Росією (Софія проживала до цього в Севастополі, а народилася в Харкові). Після весілля почала вести блоги, які мали великий успіх, і невдовзі дівчина домоглася популярності.

Софія є веганкою, активно пропагує здоровий образ життя, заняття фітнесом.

Софія Стужук (фото: instagram.com/sofia_stuzhuk)

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті від коронавірусу помер відомий художник, який ще влітку посміювався над пандемією.