Коронавірус убив трирічну дівчинку у Вінниці: лікарі боролися до останнього

У Вінниці від ускладнень коронавірусу померла трирічна дівчинка, у якої було супутнє захворювання. Лікарі до останнього боролися за життя дівчинки, але безуспішно.

Про це повідомляє "Суспільне".

За словами заступника директора обласного департаменту охорони здоров'я Тетяни Бондаренко, дівчинка потрапила в лікарню у вкрай важкому стані.

Малятка відразу під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів. Кілька днів лікарі намагалися врятувати життя дитини.

Дівчинці було 3 роки і 8 місяців, і у неї був дитячий церебральний параліч (ДЦП).

За даними обласного лабораторного центру, з початку пандемії у Вінницькій області COVID-19 захворіли 3106 дітей.

Зазначимо, що в групу ризику коронавірусу (незалежно від віку) входять пацієнти з такими хронічними недугами: