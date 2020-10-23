Коронавірус убив сім'ю під Києвом: єдина дитина - в реанімації

У місті Тараща Київської області від коронавірусу померли подружжя-медики. Це медсестра місцевої поліклініки і лікар-анестезіолог з реанімаційного відділення лікарні.

Трагедія трапилася 10-11 жовтня. Їхній 13-річний син Антон в реанімації, він перебував на апараті штучної вентиляції легенів. Про це говорилося в ток-шоу "Право на владу".

Коли хлопчик прийшов до тями, йому повідомили, що батьки померли. Тоді Антон сказав, що бога не існує.

Телеведуча Наталія Мосейчук звернулася до Володимира Зеленського з проханням взяти під особистий контроль справи всіх лікарів, з якими сталося лихо під час пандемії COVID-19.

"Справи всіх лікарів, які загинули, у яких залишилися діти. Володимире Олександровичу, я дуже прошу ввести президентську стипендію для дітей героїв-лікарів. Дуже прошу вас простежити за долею цих дітей", - сказала Мосейчук.

Телеведуча запропонувала, щоб діти загиблих лікарів мали можливість без проблем вступати у вищі навчальні заклади. Наприклад, син загиблих медиків Антон вже вирішив, що стане лікарем.

У Таращі померла родина медиків (відео: ТСН)

Тим часом коронавірус продовжує бити рекорди в Україні. За останню добу заразилися 7517 осіб. Найбільше - у Харківській, Одеській областях і в Києві.

Раніше ми писали, що від ускладнень коронавірусу померла 21-річна волонтерка Інна Волкова. Дівчина два тижні була на апараті ШВЛ, але її тіло не витримало.