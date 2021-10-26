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Вчені заявили про "смерть" небезпечного штаму грипу під час пандемії COVID-19

Автор: Роман Мирончук

Вчені виявили, що після початку пандемії COVID-19 повністю зник один з чотирьох штамів грипу - В/Yamagata, який регулярно включається в щорічні щеплення від грипу.

Про це повідомляє Medical Xpress посилаючись на австралійських дослідників.

За словами вчених, з березня 2020 року при відстеженні випадків грипу жоден штам B/Yamagata не був виділений або генетично секвенований.

За минулий епідемічний сезон відомо тільки про про 31 передбачуваний випадок захворювання B/Yamagata, але віруси не перевіряли, щоб визначити, чи дійсно мова йде про даний штам.

Експерти кажуть, що штам B/Yamagata завжди був менш заразним, ніж інші основні штами грипу. Його мутація відбувається повільно, тому це дозволило вченим не оновлювати вакцину від нього з 2015 року.

За словами американських експертів з інфекційних захворювань, якщо цілий штам грипу дійсно вимер, це відкриє нові можливості для боротьби з щорічним грипом в майбутньому.

Але це займе більше часу, ніж один сезон грипу, щоб визначити, чи дійсно штам B/Yamagata зник.

До складу нинішньої вакцини проти грипу входять чотири штами: грип A/H3N2 (Гонконг), грип A/H1N1 (свині), грип B/Victoria і грип B/Yamagata.

Як правило штами грипу A більш заразні і є джерелом смертельних епідемій. У свою чергу штами грипу B повільніше поширюється серед дітей шкільного віку та підлітків.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу "Дельта плюс" вже в Україні.

Ми також писали про те, що провідний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська пояснила, кому точно потрібна третя доза вакцини від COVID-19.

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