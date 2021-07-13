Коронавірус вбив колишнього чоловіка Пугачової, першого радянського іміджмейкера

Свої останні дні Олександр Борисович, автор фільму "Жінка, яка співає", провів на лікарняному ліжку. У нього було 70% ураження легенів.

COVID-19 у Стефановича підтвердили наприкінці червня. Спочатку він лікувався вдома, але стан здоров'я став різко погіршуватися, і режисера госпіталізували у важкому стані.

Олександр Стефанович (фото: stuki-druki.com)

Олександр Стефанович був автором понад 70 кіносценаріїв, зняв понад 50 документальних фільмів. Він працював також у жанрі музичного фільму і створив такі відомі стрічки, як "Душа", "Почни спочатку", "Диск", "Барди" "Осінній блюз", "Кураж".

Стефанович привів у велике кіно Андрія Макаревича з групою "Машина часу", Софію Ротару, Олександра Розенбаума та інших артистів.

Його називають творців сценічного образу Алли Пугачової - його другої дружини (були в шлюбі з 1977 по 1981 роки). Стефанович також був автором музичної біографічної карти про Примадонну "Жінка, яка співає".

Алла Пугачова та Олександр Стефанович (фото: facebook.com/Aleksander.Rodionoff)

Олександр Стефанович і Алла Пугачова (фото: stuki-druki.com)