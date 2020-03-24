Коронавірус в Тернополі: нові деталі про інфікованих

Коронавірус продовжує поширюватися по Україні, за даними на 24 березня в країні зафіксовано вже близько 100 випадків зараження. У Тернополі виявили коронавірус відразу у двох пацієнтів, які контактували між собою.

Як повідомили у Тернопільському обласному лабораторному центрі, обидва заражених спілкувалися – на похоронах. Один з пацієнтів – це місцевий священник, який продовжував проводити служби з нездужанням.

"Згідно з даними епідеманамнезу двоє чоловіків перебували на похороні в одному населеному пункті. Захворіли одночасно, що свідчить про одномоментне зараження і наявності загального джерела інфекції. Рекомендуємо людям, які контактували з хворими, самоізолюватися і повідомити свого лікаря", - сказано в повідомленні.

Як повідомляють місцеві ЗМІ – хворий з села Ковалівка Монастириського району. Йому погано стало раптово, і він почав задихатися. Рідні викликали медиків і чоловіка екстрено госпіталізували в інфекційне відділення.

"68-річний чоловік і священник із Заліщиків разом перебували на похоронах ще одного священника Бучацької єпархії УГКЦ, Заліщицького деканату, Степана Барановського в селі Іване-Золоте Заліщицького району. У той день на похоронах також було ще 12 священників та кілька сотень людей з двох районів – Заліщицького та Монастириського", - повідомляє видання "Овід".

Після госпіталізації пацієнту відразу зробили рентген легенів, які не показав запалення. А вже через кілька годин стан чоловіка погіршився, у нього розвинулася ниркова недостатність і впало кров'яний тиск.

Крім того, за інформацією видання "Думай", чоловікові зробили чотири експрес-тесту на коронавірус і всі вони були негативні, діагноз був підтверджений тільки лабораторно.

У ДСНС зазначив, що 23 березня була проведена дезінфекція Католицької церкви Пресвятого Серця Христового, де відбувалося відспівування і похорони, на яких були присутні заражені.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що самопочуття українського депутата з коронавірусом почало погіршуватися.