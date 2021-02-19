Коронавірус тепер з нами назавжди: вчені пояснили, що це значить і чим загрожує

Більшість вчених переконані, що COVID-19 стане ендемічним і характерним для деяких місцевостей. З часом він перестане бути таким небезпечним і багато в чому це залежить від імунітету, який отримають люди в результаті перенесеного захворювання або вакцинації. Схожа ситуація склалася з грипом та іншими вірусами, які викликають застуду.

Науковий журнал Nature провів опитування серед імунологів, дослідників інфекційного захворювання і вірусологів, чи можна повністю знищити коронавірус. Понад 90% опитаних впевнені, що цей вірус стане пандемічним, і він буде циркулювати в певних групах населення протягом багатьох років.

"Викорінення цього вірусу прямо зараз багато в чому схоже на спробу спланувати будівництво сходів на Місяць. Це нереально", - вважає епідеміолог з Міннесотського університету Майкл Остерхольм.

Третина вчених вважає, що коронавірус можна буде зупинити в певних регіонах, але при цьому він продовжить поширюватися в інших. Спалахи будуть швидко придушуватися в районах, де є колективний імунітет і більшість населення буде вакциновано.

Ще один зі сценаріїв, які розглядають вчені – вірус залишиться, але у людей виробиться імунітет проти нього. Фахівець з інфекційних захворювань Дженні Лавин вважає, що коронавірус стане ще однією дитячою хворобою, яка в юному віці буде викликати легкий перебіг або відсутність симптомів.

Якщо вакцини від коронавірусу будуть мати пролонговану дію, то захворювання стане таким же явищем як кір. Але для цього людям доведеться вакцинуватися від COVID-19.