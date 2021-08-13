Коронавірус може стати переважно дитячою хворобою: вчені зробили неочікувану заяву

Коронавірус стане ендемічним

Фахівці кажуть, що старші люди захищені від нових інфекцій, оскільки вони раніше хворіли або ж вакцинувались. Однак, вчені припускають, що коронавірус протягом наступних кількох років стане ендемічним.

Окрім того, він зможе поводитись так само як інші коронавіруси звичайної застуди. Вони вражають переважно маленьких дітей, які ще не були щеплені або не зазнали впливу вірусу.

Вчені зазначають, що важкість перебігу коронавірусу серед дітей зазвичай нижча. Також очікується, що загальне навантаження від цієї хвороби зменшиться.

За словами Отара Бьорнстада з Університету Осло, що результати моделювання свідчать про те, що ризик зараження, швидше за все, перенесеться на молодших дітей. Все через те, що доросла спільнота матиме імунітет або через вакцинацію, або через вплив вірусу.

Експерт додав, що відповідні зрушення спостерігалися і в інших коронавірусів та вірусів грипу, коли вони з'явились, а потім стали ендемічними.

Симптоми COVID-19 у дітей

У багатьох дітей, якщо вони справді підхоплять вірус, навіть не буде ніяких симптомів. Також вірогідність легкого перебігу значно вища, ніж в дорослих.

Хоча випадки серйозного захворювання дітей стаються не часто, все ж не можна сказати, що вірус абсолютно безпечний для дітей.

Як і дорослі, діти можуть мати три найбільш поширених симптоми коронавірусу – високу температуру, постійний кашель та втрату смаку і нюху.

Однак, дослідження, показує, що кашель, втрата смаку і нюху у дітей трапляються дуже рідко. Натомість частіше діти мають гарячку, і саме це майже у половини дітей фіксували як симптом.