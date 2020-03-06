Коронавірус стане ще небезпечніше: вчені зробили приголомшливу заяву

Коронавірус COVID-2019 мутує і це ускладнює розробку вакцини проти смертельного захворювання. Вчені пояснили, що коронавірус розділився на два штами та другий – ще більш небезпечний, ніж перший.

Китайські вчені та вірусологи провели нове дослідження, яке було опубліковано в журналі National Science Review. Вони умовно зазначили, що у коронавірусу є два штами – тип S, який з'явився раніше і він менш агресивний.

А ось другий тип – L, більш агресивний і поширюється набагато швидше. Це вже тип, який мутує і який був більш поширений в самому початку епідемії в Ухані. Частота зараження штамом L почала знижуватися в Китаї ще на початку січня.

"Людське втручання могло чинити сильний виборчий тиск на тип L. Однак, через відносно більш слабкого селективного тиску, захворюваність типом S, який більш старий і менш агресивний, стало частішати", - зазначили автори дослідження.

На цей момент в процентному співвідношенні, кількість хворих типом L - близько 70% від усіх випадків, а типом S – 30% відповідно. Тип L має більшу швидкість передачі, ніж тип S.

Як пояснюють вчені, може виникнути проблема з вакциною через те, що обидва типи постійно мутують. І в майбутньому, сироватка може виявитися неефективною проти обох типів коронавірусу.

Крім того, обидва типи мають між собою суттєві відмінності, хоча обидва типу викликаються коронавірусом SARS-CoV-2. Один з аналізів в США показав, що людина може заразитися відразу двома типами вірусу.