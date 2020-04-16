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Коронавірус був створений в лабораторії: з'явилися нові докази

STYLERКоронавірус    16.04.2020 - 09:26
Коронавірус був створений в лабораторії: з'явилися нові докази
Коронавірус створили в лабораторії (Колаж РБК-Україна)

Коронавірус був створений в лабораторії, але не як біологічна зброя

Коронавірус в Україні був зафіксований у 3764 осіб, понад 100 людей загинули. Всього у світі за станом на 16 квітня інфіковано більш як два мільйони осіб, з яких 137 тисяч пацієнтів померли.

Вчені всього світу вивчають новий коронавірус, щоб створити вакцину і знайти ліки проти смертельної хвороби. Про походження COVID-19 на цей момент думки фахівців розходяться. Однак з'явилася інформація про те, що вірус був створений в уханській лабораторії, а співробітник цієї лабораторії став нульовим пацієнтом. Про це пише повідомляє Fox News.

Наголошується, що коронавірус не створювався, як біологічна зброя та вчені проводили досліди в області вірусології. Вірус лабораторним шляхом був переданий від летючої миші до людини, а потім він вирвався на вулиці міста Ухань.

Видання повідомляє, що на ринку в Ухані ніколи не продавали кажанів. Спочатку повідомлялося, що причиною масового зараження стала саме інфікована летюча миша, яку продавали на ринку. Саме цю версію китайська влада використовувала для того, щоб відвернути увагу від експериментів в лабораторії.

На думку джерел, ситуація з поширенням коронавірусу може стати "самим дорогим урядовим прикриттям всіх часів".

Документи, які потрапили в розпорядження журналістів, показують, що лікарі в уханській лабораторії намагалися стримати вірус на ранніх стадіях і не допустити масового зараження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що військові розкрили правду про походження коронавірусу.

Вчені виявили ще один тип коронавіруса у кажанів: що відомо Супрун розповіла, без чого маски і рукавички не захистять від COVID-19
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