Коронавірус знизить народжуваність: вчені розкрили ще одну особливість COVID-19

Міждисциплінарна група експертів розглянула 90 досліджень і спрогнозувала зниження народжуваності на планеті через пандемію COVID-19. Також, на думку вчених, люди будуть довше залишатися самотніми, а гендерні норми будуть змінюватися у бік більшої сексуалізації жінок. І це стосується навіть тих, хто не хворів на коронавірус. Вчені називають цю пандемію "світовим соціальним експериментом". Про це пише британське видання Daily Mail.

Вчені очікують, що запланована вагітність скоротиться у відповідь на глобальну кризу у сфері охорони здоров'я. Через це люди відкладають вступ у шлюб і народження дітей, що згодом призведе до скорочення чисельності населення деяких країн. Зниження народжуваності буде мати каскадний вплив на суспільство й економіку, включаючи можливість працевлаштування і підтримку літніх людей.

Дослідники зі сфери економіки, еволюційної біології, медицини, нейробіології та поведінкових наук прийшли до висновку, що нерівномірний розподіл додаткової домашньої праці, викликаний карантином, може призвести до зростання гендерної нерівності та сприятиме збільшенню соціального консерватизму. У багатьох відношеннях, зазначали дослідники, "пандемія стала світовим соціальним експериментом", результати якого ще не були доведені до кінця.

"Психологічні, соціальні та гендерні наслідки COVID-19 будуть дуже тривалими. Чим довше триває COVID-19, тим більше вкоріненими будуть ці зміни", — сказала автор статті й психолог Марті Хазелтон з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Група зазначила, що пандемія все більше "лягає" на плечі жінок, які навіть до пандемії, як правило, більше працювали через нерівну оплату праці та сімейні зобов'язання. Наприклад, закриття шкіл обтяжують жінок більше часу приділяти побуту та освіті дітей.

Своєю чергою, на думку групи, ця тенденція може призвести до великомасштабного відкоту до" традиційних "гендерних норм", коли жінки виявляються залежними від своїх чоловіків, як від "годувальників", що спровокує посилення соціального консерватизму.

Крім того, професор Хазелтон сказала, що економічна нерівність може призвести до того, що багато жінок будуть більше себе сексуалізувати, щоб конкурувати одна з одною за найбажаніших чоловіків.

Психологи вважають, що люди будуть довше залишатися самотніми. Пов'язано це з тим, що потенційні пари, які познайомилися на відеопобаченнях в умовах ізоляції, можуть бути розчарованими, коли вони нарешті зустрінуться у зовнішньому світі.

"А у пари є хімія? За Зумом цього не скажеш", — сказала професор Хазелтон.

Відсутність сигналів в нових, цифрових відносинах, швидше за все, призведе до надмірної ідеалізації потенційних партнерів — неправильного розуміння, яке може означати, що знайомство може не витримати зустрічі з реальністю.

На відміну від минулих криз, зазначила група, пандемія не об'єднує людей і здебільшого не сприяє зростанню почуття жалю або співчуття.

Нагадаємо, раніше був озвучений прогноз, що Європа буде боротися з коронавірусом до середини 2021 року.

У ВООЗ прогнозують, що найближчі кілька місяців будуть надзвичайно важкими в тому, що стосується пандемії коронавіруса.