Коронавірус без симптомів: вчені зробили важливу заяву про передачу хвороби

Коронавірус COVID-19 може проходити без симптомів, і хвора людина не здогадується про те, що є носієм інфекції. Але чи може вона при цьому заражати оточуючих і як довго залишається носієм інфекції? Нещодавно вчені відповіли на це важливе питання. Відповідна наукова стаття з'явилася в бібліотеці ресурсу Biorxiv.org.

Вчені провели дослідження в карантинному центру міста Хомишин у В'єтнамі. Для експерименту вчені включили людей з підтвердженою інфекцією SARS-CoV-2, зібрали їх клінічні дані, історію подорожей і контактів, а також слину при їх надходженні та щоденні мазки з носоглотки. Дослідження охопило великий часовий відрізок - з 10 березня по 4 квітня.

Виявилося, що тест не завжди виявляє коронавірус у людей без симптомів хвороби, а от люди з вираженими симптомами дають 100%-й результат при тестуванні. При цьому "безсимптомний" пацієнт є рознощиком інфекції.

"Безсимптомна інфекція SARS-CoV-2 є поширеною і може бути виявлена шляхом аналізу НТС" (аналіз крові на гематокрит. - Ред)", - йдеться в статті.

А ось одужання у безсимптомних людей відбувається швидше, ніж у тих, у кого коронавірус яскраво виражений. Тому вони швидше перестають бути небезпечними для оточуючих.

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