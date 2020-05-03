Коронавірус і цукровий діабет: лікарі розповіли, як захиститися під час пандемії

Коронавірус в Україні та світі продовжує свій наступ. У особливій групі ризику опинилися ті люди, у яких є хронічні захворювання серцево-судинної системи, органів дихання, а також один з найлютіших ворогів українців – цукровий діабет.

Як розповіли медики, у хворих з діабетом I типу коронавірус може розвиватися нетипово, проблеми з диханням можуть настати раптово і звичайної симптоматики COVID-19 може і не бути.

Таким пацієнтам лікарі рекомендують дуже уважно поставитися до свого здоров'я і звертати увагу на найменші ознаки можливого інфікування:

Висока температура тіла

Сухий кашель, навіть якщо він не частий.

Утруднене дихання, задишка.

Біль або тиск у грудях.

Втрата нюху та смаку.

При появі одного з цих симптомів, хворі з діабетом зобов'язані негайно зв'язатися зі своїм лікарем. Для госпіталізації необхідно взяти з собою: глюкометр з запасом смужок, упаковування смужок для визначення кетонів у сечі та пляшку води. Також варто запастися швидкими вуглеводами, щоб при необхідності швидко підняти рівень цукру в крові – це можуть бути цукерки, мед, желе. Важливо мати при собі запас інсуліну.

Також діабетикам варто більш ретельно дотримуватися правил карантину та користуватися масками, рукавичками, антисептиками, частіше мити руки, дезінфікувати поверхні, провітрювати приміщення і мінімізувати виходи із будинку.

Якщо запобіжні заходи не допомогли й коронавірус проник в організм, лікарі рекомендують пити побільше рідини, виконувати всі рекомендації лікарів і стежити за рівнем цукру в крові постійно. Перед аналізом крові необхідно ретельно обробляти руки та глюкометр антисептиками.

Якщо стан хворого задовільний, то лікарі залишать такого пацієнта під наглядом вдома. При найменшому погіршенні пацієнти з діабетом повинні наполягати на госпіталізації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені пояснили, чому симптоми коронавірусу у багатьох пацієнтів різні.