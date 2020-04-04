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Як швидко коронавірус руйнує легені: з'явилося нове відео

STYLERКоронавірус    04.04.2020 - 09:05
Як швидко коронавірус руйнує легені: з'явилося нове відео
Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус може з легкого перебігу хвороби різко переходити у важкі стани, руйнуючи легені

Коронавірус COVID-19 вже виявлено у більше мільйона людей, понад 58 тисяч - загинуло. Лікарі з США, де найбільше постраждалих від пандемії, створили 3D-відео, на яких показано, як реагують легені на коронавірус.

На відео зображені легені 56-річного чоловіка, який страждає підвищеним кров'яним тиском. Інших хвороб у нього в анамнезі немає. Після того, як у пацієнта почалися ускладнення, йому знадобилося підключення до апарату ШВЛ, а також препарат для насичення крові киснем.

На 3D-моделі видно, наскільки агресивно поводиться вірус, швидко вражаючи великі ділянки легень (на відео інфіковані зони відмічені жовтим кольором). Тоді як при інших інфекціях, організм локалізує пошкоджені ділянки.

За словами керівника грудної хірургії в лікарні Університету Джорджа Вашингтона Кіта Мортмана, так сильно пошкоджені легені доведеться ще дуже довго лікувати. Ну а в 2-4% випадків COVID-19 призводить до незворотних наслідків.

Через таке запалення легені не можуть насичувати організм киснем і виводити вуглекислий газ. Людина просто задихається.

Як коронавірус вражає легені (відео: YouTube/Surgical Theater)

Зазначимо, що медики вказують на особливість пневмонії при коронавірусі. Хвороба на важкій стадії симетрично уражає легені, викликаючи двосторонню вірусну пневмонію, тоді як при інших видах пневмоній, як правило, страждає лише одна частка легені. Крім того, вірусна пневмонія при COVID-19 викликає специфічне ураження легенів - плями, які ще називають симптомом "матового скла".

Раніше доктор Комаровський також розповідав, що таке вірусна пневмонія, чим вона небезпечна, і чим відрізняється від бактеріальної.

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