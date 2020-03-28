Коронавірус в Раді: з київської лікарні виписали нардепа

Коронавірус в Україні діагностували 28 березня вже у 311 пацієнтів, серед яких є і народні депутати. За даними Центру громадського здоров'я, від COVID-19 вилікувались п'ять осіб. Сьогодні стало відомо, що поправився також і один політик.

Всього небезпечний вірус встиг відправити на лікарняне ліжко Сергія Шахова з фракції "Опозиційної платформи - За життя", нардепа Сергія Рудика, потім (інфекцію виявили з другого разу) Руслана Горбенка зі "Слуги народу", а 28 березня позафракційна Анна Скороход через коронавірус вирушила на самоізоляцію на 14 днів.

Раніше, 24 березня, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що на COVID-19 перевіряють депутата Олександра Лукашева з "ОПЗЖ".

Сьогодні його вже виписали з Олександрівської клінічної лікарні в Києві, де політик проходив лікування від коронавіруса. Про це передає видання LB.ua із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що в столичній лікарні Лукашев перебував разом з колегою по парламенту, депутатом з групи "Довіра" Сергієм Вельможним.

Нагадаємо, що Вельможного госпіталізували із симптомами на COVID-19 разом із сином, а пізніше депутат запевнив, що тест на коронавірус негативний.

Лукашев, який 1 квітня відсвяткує своє 44-річчя, звернувся до лікарів минулого тижня, але у понеділок, 23 березня, він заперечував наявність коронавіруса.

Фото: Олександр Лукашев (Фото: прес-служба)

Інформацію про його хворобу, однак, підтвердив нардеп Шахов. В одному зі своїх ефірів депутат розповів, що хвороба у Лукашева протікає набагато легше, ніж у нього або Вельможного.

Лукашев Олександр Анатолійович - юрист, нардеп Верховної Ради 9 скликання від партії "Опозиційна платформа - За життя". 29 серпня 2019 року його призначено заступником голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій.

На парламентських виборах Лукашев балотувався по одномандатному округу №113 Луганської області.

Дружина Лукашова Олена Едуардівна працює в департаменті фінансів Харківської ОДА. Сім'я виховує сина Миколу і дочок Єлизавету і Катерину.

Нагадаємо, що раніше ми писали про невтішний прогноз щодо коронавіруса в Україні, який дав колишній головний санітарний лікар Святослав Протас - на думку лікаря, пандемія COVID-19 закінчиться, коли у людей сформується так званий "колективний імунітет", але для цього потрібно, щоб перехворіло від 30 до 70% українців.