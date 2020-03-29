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Коронавірус в Раді: ще один "Слуга народу" заразився небезпечною інфекцією

STYLERКоронавірус    29.03.2020 - 19:47
Коронавірус в Раді: ще один "Слуга народу" заразився небезпечною інфекцією
Верховна Рада (фото: РБК-Україна)

Коронавірус "косить" депутатів фракції "Слуга народу"

Коронавірус в Україні зафіксований вже у 418 осіб. Найбільше заражених COVID-19 у Києві – 82 людини. При цьому коронавірусом хворіють не тільки звичайні люди, але і народні депутати. Так небезпечну інфекцію підчепив нардеп від "Слуги народу" Володимир Ватрас.

В даний момент чиновник не перебуває у Хмельницькій інфекційній лікарні. Про це розповіла заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук на своїй сторінці в Facebook.

Коронавірус в Раді: ще один &quot;Слуга народу&quot; заразився небезпечною інфекцією

Скріншот з Facebook

Вона зазначила, що на засіданні фракції у п'ятницю Ватраса не було. При цьому з часу проведення позачергового засідання 17 березня він перебував вдома на самоізоляції.

В коментарях Кравчук зазначила, що стан нардепа більш-менш нормальний, але є підозра на запалення легенів. При цьому інший нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Федієнко зазначив, що у Ватраса вже підтверджений діагноз – пневмонія.

Варто зазначити, що коронавірусом вже заразилися такі народні депутати, як Сергій Шахов з "Опозиційної платформи - За життя", Сергій Рудик (безпартійний самовисуванець), Руслан Горбенко з "Слуги народу", а 28 березня позафракційна Ганна Скороход через COVID-19 пішла на самоізоляцію на 14 днів.

Раніше, 24 березня, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що на коронавірус перевіряють депутата Олександра Лукашев з "ОПЗЖ". Вчора, 28 березня, його виписали з Олександрівської клінічної лікарні в Києві, де його лікували від коронавірусної інфекції.

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