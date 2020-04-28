Коронавірус ховається від рентгену: медики знайшли пояснення

Коронавірус в Україні був діагностований у 9410 пацієнтів. Станом на 28 квітня майже тисяча українців одужала, 239 випадків закінчилися летальним результатом. При тяжкому перебігу COVID-19 вірус найсильніше діє на легені хворого. Всього у світі нової коронавирусной хворобою заразилися вже понад 3 мільйонів осіб і 211 тисяч пацієнтів померли.

Вчені всього світу вивчають новий вірус, щоб з'ясувати всі його особливості, як він впливає на організм людини, займаються пошуком вакцини та ліків. Коронавірус у різних пацієнтів протікає абсолютно по-різному і деякі переносять COVID-19 практично без симптомів, а деякі потрапляють в реанімацію і на апарати ШВЛ.

Діагностика стану людини сильно ускладнюється тим, що двостороння пневмонія, яку викликає коронавірус, не виявляється на звичайних рентгенівських знімках. Ураження легень можна виявити тільки при комп'ютерній томографії.

Як пояснює доктор медичних наук, професор Леонід Лазебник, коронавірус в організмі людини викликає надлишок заліза і саме це веде до серйозних ускладнень. Зміни в легенях хворого з COVID-19 через надлишок заліза абсолютно несхожі на ті, які викликає пневмонія.

Доктор вважає, що саме тому специфічне ураження легеневої тканини виявляє тільки комп'ютерна томографія і COVID-19 неможливо побачити під час рентгенологічного дослідження.

Коронавірусна інфекція пошкоджує ген гемоглобіну і це призводить до блокування атома заліза. В організмі хворого утворюється надлишок заліза, і це своєю чергою призводить до порушення обміну кисню, а потім – до гіпоксичного синдрому (кисневого голодування).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що врач-інфекціоніст дав оптимістичний прогноз по COVID-19 для України.