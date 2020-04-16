Коронавірус може протікати безсимптомно: вчені назвали основні ознаки

Коронавірус в Україні був діагностований у 4161 пацієнта. Станом на 16 квітня, COVID-19 був зафіксований у більш ніж двох мільйонів людей на планеті. Понад 500 тисяч осіб одужали, а близько 128 тисяч осіб померли.

Проте учені припускають, що кількість інфікованих у всьому світі може бути набагато більше, оскільки частина заражених переносять COVID-19 без яскраво виражених симптомів і навіть не підозрюють про хворобу.

Вчені з Оксфордської школи у Великобританії виділили ознаки, за якими можна визначити, що людина заразилася коронавірусом або ж вже перенесла захворювання.

Деякі пацієнти скаржилися на втрату смаку або нюху. Іноді ці ознаки йдуть одна за іншою, іноді вони бувають окремо і нетривалий час. Наступною ознакою вчені назвали проблеми зі шлунком. У пацієнта можуть виникнути неприємні відчуття в області живота, розлад кишківника, діарея або нудота.

Також симптомом COVID-19 може стати безпричинний кон'юнктивіт – запалення слизової оболонки очей. Може бути сльозогінність, з'явиться червоні плями на очах і змінитися колір жилок.

З найпоширеніших симптомів коронавірусу пацієнти відзначають безпричинну втому і сонливість. Як відзначали інфіковані, у них був повний занепад сил, при тому що вони не виконували ніякої фізичної роботи та не перенавантажилися. До сильної втоми може додатися сонливість. Людина може постійно хотіти спати, навіть якщо перед цим повністю виспалася.

Вчені відзначають, що ці симптоми проявляються найчастіше при легкій формі коронавірусу та у пацієнтів вони можуть бути протягом декількох днів, а потім зникнути. У більш серйозних випадках хвороба починається з високої температури, болю в горлі та проблем з диханням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали новий несподіваний симптом коронавірусу на ногах.