Коронавірус не проник тільки в єдину країну Євросоюзу: де безпечно

Коронавірус продовжує наводити паніку на людей. Через спалах в Італії нового коронавіруса Папа Римський Франциск прочитав недільну молитву за допомогою відеомосту. При цьому в Європейському Союзі залишилася тільки одна країна, в якій не зафіксовано випадків зараження COVID-19 – це Кіпр.

Варто зазначити, що на Кіпрі також були підозри на коронавірус, але вони не підтвердилися. Останній випадок стався в Лімасолі – місті на південному узбережжі острова.

Тоді, у громадянина Греції запідозрили COVID-19, після поїздки на батьківщину до хворих родичів. Тим не менш чоловіка залишили в лікарні на карантин.

Влада Кіпру зробила обмежувальні заходи на період спалаху захворювання. До 9 березня закрита половина всіх пунктів пропуску між грецькою і турецькою частиною Кіпру.

В Європі також коронавірус не виявлений у трьох країнах, які не входять в ЄС - Чорногорія, Туреччина і Албанія. При цьому Місія Всесвітньої організації охорони здоров'я має намір відвідати Чорногорію, щоб дізнатися, які з вжиті заходи допомогли стримати поширення COVID-19 на території країни.

В даний час в усьому світі зареєстровано 107 726 випадків зараження коронавірусом, з них 3 646 закінчилися смертю. Одужати вдалося 60 660 особам.

Нагадаємо, що в Одесі через коронавірус скасували обіди для малозабезпечених.