Коронавірус продовжує вбивати людей: в Україні готуються до атаки хвороби

Смертельний коронавірус з китайської провінції Ухань за станом на 7 лютого забрав життя вже 637 осіб, кількість заражених перевалила за 31 тисячу осіб. 1153 людини змогли впоратися з новим вірусом і одужати. Епідемія поширилася далеко за межі Китаю, спалахи були виявлено у 24 країнах світу.

В Україні на даний момент немає жодного випадку зараження коронавірусом, однак смертельний вірус діагностували на пасажирському лайнері Diamond Princess. Корабель поставили на карантин у японській Йокогамі. На борту знаходиться 3500 осіб, 26 з них – українці. Японські медики діагностували коронавірус вже у 61 пасажира, серед українців його немає. Всіх заражених переводять до лікарні, а пасажирів пообіцяли забезпечити всім необхідним і ізолювали по каютах.

Тим часом, як пише видання Vesti, в Україну доставили тест для виявлення коронавірусу 2019-nCoV, який розробили в Німеччині. Українські вчені працюють день і ніч, щоб розробити свою тест-систему. Такий тест дозволяє визначити вірус буквально за п'ять годин.

Всіх українців з підозрою на коронавірус змушені були спочатку перевіряти на усі відомі штами грипу, а тільки після цього відправляти аналізи за кордон, щоб підтвердити або спростувати зараження коронавірусом.

Німецький тест коштує дорого – 1500 євро, до того ж він в дефіциті і його показники не завжди точні. Цим тестом перевіряли сім'ю в РФ і тест показав зараження коронавірусом тільки через п'ять днів. Заражений і його сім'я усі ці дні спокійно пересувалися по місту.

"20 січня китайці дали всім бажаючим РНК вірусу. Зараз ми займаємося створенням цих систем. Наша власна система буде найближчим часом", - повідомив секретар РНБО Олексій Данилов.