Коронавірус може пошкоджувати мозок: знайдено доказ

Американські вчені з Університету Колорадо прийшли до висновку, що коронавірус може руйнувати мозок. В результаті дослідження фахівців з'ясувалося, що COVID-19 іноді руйнує клітини мозку. Про це пише Live Science.

Наукова робота була опублікована 8 вересня, у ній розповіли, що вчені після смерті трьох пацієнтів вивчили останки їх мозку. Ці люди померли від COVID-19.

Також проводилися експерименти на мишах, яких навмисно заражали коронавірусом, і на органелах — групах клітин, вирощених в лабораторному посуді, щоб імітувати тривимірну структуру тканини мозку.

"Наше дослідження є першим, в якому проводиться обширний аналіз інфекції SARS-CoV-2 головного мозку з використанням трьох моделей",– сказала доктор Марія Нагель, професор неврології та офтальмології.

Після проведених дослідів і аналізів з'ясувалося, що вірус може проникати в нейрони через рецептор ACE2 – це білок на поверхні клітини, що вірус використовує для проникнення в клітину і запуску інфекції.

Таким чином, вірус викликав метаболічні зміни в сусідніх нейронах, які не були вражені. Інфікована тканина мозку не заповнилася імунними клітинами, всупереч очікуванням вчених.

За словами імунолога, який керував науковою роботою, якщо мозок пацієнта буде інфікований - це призведе до смерті людини.

Як ми раніше писали, в Одесі головний санлікар Віктор Ляшко грубо ігнорує карантин.