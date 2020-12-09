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Коронавірус пошкоджує кровоносні судини більшості заражених дітей

США, Середа 09 грудня 2020 21:23
Коронавірус пошкоджує кровоносні судини більшості заражених дітей
Коронавірус пошкоджує кровоносні судини дітей (фото: unicef.org)
Автор: Роман Мирончук

Медики Дитячої лікарні Філадельфії виявили підвищені рівні биомаркера, пов'язаного з пошкодженням кровоносних судин у дітей з інфекцією SARS-CoV-2, навіть якщо у них були мінімальні симптоми COVID-19 або вони були зовсім відсутні.

Вони також з'ясували, що у більшої частини дітей з коронавірусною інфекцією була тромболітична мікроангіопатія - синдром, пов'язаний зі згортанням в дрібних кровоносних судинах. Про це повідомляє медичний заклад.

Даний синдром був ідентифікований як потенційна причина важких проявів COVID-19 у дорослих.

Більшість дітей, інфікованих SARS-CoV-2, мають легкі або мінімальні симптоми. Хоча у невеликої частини дітей розвивається важке захворювання або мультисистемний запальний синдром - поствірусна запальна реакція на COVID-19.

Медики проаналізували 50 маленьких пацієнтів, які були госпіталізовані з гострою коронавірусною інфекцією в період з квітня по липень 2020 року.

З цих 50 пацієнтів у 21 була легка форма COVID-19, у 11 була важка форма хвороби, і у 18 був діагностований мультисистемний запальний синдром.

У цілому 86% маленьких пацієнтів відповідали клінічним і діагностичним критеріям тромболітичної мікроангіопатії.

Нагадаємо, від коронавірусу померла 14-річна українка. Медики в усьому звинувачують батьків.

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