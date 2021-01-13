Коронавірус постійно змінюється і сюрпризи ще будуть: Голубовська зробила заяву

Провідний український інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, як змінювався коронавірус в Україні з самого першого випадку - 3 березня 2020 року, і що нас чекає в майбутньому.

Голубовська пише на своїй сторінці в Facebook, що COVID-19 "продовжує адаптуватися до нас, а ми - до нього".

"Будуть виникати все нові і нові варіанти, зміна клінічного перебігу захворювання, нас чекають різні сюрпризи, - прогнозує лікар. - Але ми все-таки більш підготовлені і досвідчені, ніж рік тому".

Так, під час першої хвилі - у березні-квітні - прихід коронавірусу в Україну супроводжувався панікою серед населення, і відсутністю протоколів лікування на державному рівні. Було багато госпіталізацій хворих з легким перебігом, помірною летальністю у віковій групі 45-70 років, класичною клінічною картиною та середньою тривалістю перебування в стаціонарі до 10 днів.

У травні-червні 2020-го зросла кількість важких форм серед вікових пацієнтів (70-80 років і більше), число надходжень різко зросло, а також зросла смертність у цій віковій групі, опорні стаціонари знаходилися буквально в колапсі. Тоді стало зрозуміло, що не вистачає ресурсів, кисню, але при цьому з'явилися протоколи лікування.

З середини літа кількість хворих залишалася колишньою, але були випадки бурхливого перебігу захворювання у порівняно молодих осіб (до 55 років), з дихальною недостатністю. Однак медики до того часу вже навчилися справлятися з цим, і хвороба дещо втратила свою агресивність.

З середини вересня поступово почала зростати кількість важких хворих, серед яких все частіше з'являлися "завислі" пацієнти у віковій групі 40-65 років, які перебувають по місяцю в стаціонарі, потребують активної респіраторної підтримки і величезного ресурсу.

"Десь з середини листопада і по сьогоднішній день на фоні реального поступового зниження кількості хворих у стаціонарах з'являється непомірно велика кількість важких, "завислих" пацієнтів у віці 50-65 років, що важко піддаються терапії", - каже лікар та додає, що одночасно зростає і кількість видужалих "вікових" хворих.

Раніше ми писали, що вчені знайшли слабке місце коронавірусу, яке допоможе уникнути зараження.

Також український лікар назвав реальну причину, чому коронавірус пішов на спад, і розповів, чи допоможе нам вакцина.

Крім того, вчені розповіли, скільки разів потрібно буде вакцинуватися від коронавірусу, щоб в організмі був імунітет від хвороби.