ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус пішов на друге коло: у Китаї новий спалах COVID-19

STYLERКоронавірус    03.04.2020 - 08:53
Коронавірус пішов на друге коло: у Китаї новий спалах COVID-19
У Китаї новий спалах коронавіруса (Колаж РБК-Україна)

Китай йде на карантин через другу хвилю коронавіруса

Коронавірус продовжує вражати людей в Україні та світі. За даними на 3 квітня, у нашій країні інфіковано майже 900 осіб, 22 хворих померли. У всьому світі кількість заражених перевищила один мільйон осіб і з'явилися дані, що в Китаї зафіксували повторний спалах COVID-19.

В провінції Хенань, яка тільки недавно вийшла з карантину, зафіксували нову хвилю захворюваності коронавірусом. За даними китайських медиків, в місто Лохе приїхала 59-річна жінка, інфікована COVID-19. Вона контактувала з місцевими лікарями, у яких діагностували захворювання.

Крім того, за останню добу було зареєстровано 31 новий випадок захворювання, і більшість з пацієнтів приїхали в Китай з інших країн. Померло 4 людини, декілька осіб знаходиться у важкому стані. За останній тиждень було виявлено 60 пацієнтів, у яких COVID-19 протікав безсимптомно, і вони стали джерелом зараження в провінції Хубей.

У зв'язку з новим спалахом коронавірусу в Китаї знову вводять жорсткий карантин і заборонили жителям кількох округів залишати свої будинки без поважної причини. Округ Цзя повністю закрили на в'їзд і виїзд. Мешканців зобов'язали носити маски, всі підприємства і магазини, окрім продуктових і аптек, закрили.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Супрун розповіла про перші дії при зараженні коронавірусом.

Вчені з'ясували несподівану правду про походження коронавіруса У Китаї 4 квітня вшанують пам'ять жертв коронавіруса
Новини України КитайCOVID-19Коронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся