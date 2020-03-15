Коронавірус вражає відразу мозок? У мережі скандал через ціни на маски

Коронавірус в Україні призвів до невиправданого зростання цін на захисні маски
Коронавірус в Україні вже призвів до карантину і суттєво знизив курс гривні. Але разом з тим, великі мережі аптек, а також багато супермаркетів стали продавати захисні маски від респіраторних захворювань за спекулятивними цінами. На тлі новин про спроби вивезення з України засобів індивідуального захисту мережу обурило фото з українського супермаркету, який продає звичайні медичні маски по 1200 гривень за 50 одиниць.
Голова Комітету з кримінального права та процесу Національної асоціації адвокатів України Юрій Бауман сам став свідком такого раптового і невиправданого зростання цін. Він побував в одному з супермаркетів Києва і сфотографував "нахабну" ціну.
"Сьогодні потрапив в Novus на вулиці Здолбунівська, 7Г. Їхав до друзів на день народження, хотів купити солодощі. Побачив цікавий стенд і заціпенів. Медичні маски. Ціна 1200 грн. 00 коп !!!!! За 1 пачку. Друзі попросили перенести піст у публікацію. Щоб привернути увагу Антимонопольного комітету України. Робимо ставки чи буде якась реакція хлопців з Комітету?" – написав він.
Скільки коштують захисні маски в Києві (фото: facebook.com/yuri.bauman)
У коментарях користувачі соцмережі не стримували обурення, називаючи ціни космічними, а один з них навіть підрахував, що при такій ціні упаковки одна маска коштує 24 гривні.
Скріншоти (facebook.com/yuri.bauman)
Інші згадали обіцянки президента Зеленського "поговорити" з керівниками аптечних мереж щодо доступності цін на маски, а також повідомили, що в регіонах масок немає і за завищеною ціною: "Вчора наш президент, сказав, що поговоривши з керівниками аптек і ціни будуть доступні для громадян. Цікаво, яка б була ціна, якби він не поговорив".
Нагадаємо, що раніше у Херсоні блокували контрабанду респіраторів на більш ніж мільйон гривень.