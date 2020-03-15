ru
ua

Коронавірус вражає відразу мозок? У мережі скандал через ціни на маски

Новини » Життя   

Коронавірус в Україні призвів до невиправданого зростання цін на захисні маски

Коронавірус в Україні вже призвів до карантину і суттєво знизив курс гривні. Але разом з тим, великі мережі аптек, а також багато супермаркетів стали продавати захисні маски від респіраторних захворювань за спекулятивними цінами. На тлі новин про спроби вивезення з України засобів індивідуального захисту мережу обурило фото з українського супермаркету, який продає звичайні медичні маски по 1200 гривень за 50 одиниць.

Голова Комітету з кримінального права та процесу Національної асоціації адвокатів України Юрій Бауман сам став свідком такого раптового і невиправданого зростання цін. Він побував в одному з супермаркетів Києва і сфотографував "нахабну" ціну.

"Сьогодні потрапив в Novus на вулиці Здолбунівська, 7Г. Їхав до друзів на день народження, хотів купити солодощі. Побачив цікавий стенд і заціпенів. Медичні маски. Ціна 1200 грн. 00 коп !!!!! За 1 пачку. Друзі попросили перенести піст у публікацію. Щоб привернути увагу Антимонопольного комітету України. Робимо ставки чи буде якась реакція хлопців з Комітету?" – написав він.

Скільки коштують захисні маски в Києві (фото: facebook.com/yuri.bauman)

У коментарях користувачі соцмережі не стримували обурення, називаючи ціни космічними, а один з них навіть підрахував, що при такій ціні упаковки одна маска коштує 24 гривні.

  • Ого ціна! Якийсь космос...
  • Капець...
  • Коронавірус відразу вражає мозок? Просто вбивчі ціни для своїх же співвітчизників.
  • 24 грн за штуку. Жесть
  • Комерсанти х...ви
  • А потім, а чого у нас пандемія, бо літня людина просто не має 1200 грн 00 коп. Пачка масок за ціною пенсії. МВС привіт з їх кримінальною відповідальністю за розповсюдження інфекції.
  • Я розумію, що підприємництво - це діяльність на власний ризик... але це вже не підприємництво, а знущання з людей!
  • Нажаль, це не лише в Новусі. В аптеках, де є маски, їх продають поштучно по 20 грн, тобто на 4 грн дешевше, ніж ці. І це не лише з масками((( На початку лютого я купувала інфрачервоний термометр - 355 грн, зараз він же коштує 8000 грн (вісім тисяч)! Такі у нас люди (((

Скріншоти (facebook.com/yuri.bauman)

Інші згадали обіцянки президента Зеленського "поговорити" з керівниками аптечних мереж щодо доступності цін на маски, а також повідомили, що в регіонах масок немає і за завищеною ціною: "Вчора наш президент, сказав, що поговоривши з керівниками аптек і ціни будуть доступні для громадян. Цікаво, яка б була ціна, якби він не поговорив".

Нагадаємо, що раніше у Херсоні блокували контрабанду респіраторів на більш ніж мільйон гривень.

Потрібна допомога: у Київ прибув борт з пораненими на фронті воїнами В Україні оголосять загальнонаціональний карантин: вже сьогодні
Читати всі новини