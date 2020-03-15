Коронавірус вражає відразу мозок? У мережі скандал через ціни на маски

Коронавірус в Україні вже призвів до карантину і суттєво знизив курс гривні. Але разом з тим, великі мережі аптек, а також багато супермаркетів стали продавати захисні маски від респіраторних захворювань за спекулятивними цінами. На тлі новин про спроби вивезення з України засобів індивідуального захисту мережу обурило фото з українського супермаркету, який продає звичайні медичні маски по 1200 гривень за 50 одиниць.

Голова Комітету з кримінального права та процесу Національної асоціації адвокатів України Юрій Бауман сам став свідком такого раптового і невиправданого зростання цін. Він побував в одному з супермаркетів Києва і сфотографував "нахабну" ціну.

"Сьогодні потрапив в Novus на вулиці Здолбунівська, 7Г. Їхав до друзів на день народження, хотів купити солодощі. Побачив цікавий стенд і заціпенів. Медичні маски. Ціна 1200 грн. 00 коп !!!!! За 1 пачку. Друзі попросили перенести піст у публікацію. Щоб привернути увагу Антимонопольного комітету України. Робимо ставки чи буде якась реакція хлопців з Комітету?" – написав він.

Скільки коштують захисні маски в Києві (фото: facebook.com/yuri.bauman)

У коментарях користувачі соцмережі не стримували обурення, називаючи ціни космічними, а один з них навіть підрахував, що при такій ціні упаковки одна маска коштує 24 гривні.

Ого ціна! Якийсь космос...

Капець...

Коронавірус відразу вражає мозок? Просто вбивчі ціни для своїх же співвітчизників.

24 грн за штуку. Жесть

Комерсанти х...ви

А потім, а чого у нас пандемія, бо літня людина просто не має 1200 грн 00 коп. Пачка масок за ціною пенсії. МВС привіт з їх кримінальною відповідальністю за розповсюдження інфекції.

Я розумію, що підприємництво - це діяльність на власний ризик... але це вже не підприємництво, а знущання з людей!

Нажаль, це не лише в Новусі. В аптеках, де є маски, їх продають поштучно по 20 грн, тобто на 4 грн дешевше, ніж ці. І це не лише з масками((( На початку лютого я купувала інфрачервоний термометр - 355 грн, зараз він же коштує 8000 грн (вісім тисяч)! Такі у нас люди (((

Скріншоти (facebook.com/yuri.bauman)

Інші згадали обіцянки президента Зеленського "поговорити" з керівниками аптечних мереж щодо доступності цін на маски, а також повідомили, що в регіонах масок немає і за завищеною ціною: "Вчора наш президент, сказав, що поговоривши з керівниками аптек і ціни будуть доступні для громадян. Цікаво, яка б була ціна, якби він не поговорив".

Нагадаємо, що раніше у Херсоні блокували контрабанду респіраторів на більш ніж мільйон гривень.